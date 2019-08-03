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20:36, 3 августа 2019 282
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Вызвавшие пробку на Солотчинском мосту аварии попали на видео

Вызвавшие пробку на Солотчинском мосту аварии попали на видео

Вызвавшие пробку на Солотчинском мосту аварии попали на видео. Ролики опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

В субботу, 3 августа, около 15:00 у моста через Оку по направлению из города образовалась большая пробка. Местами автомобили ехали со скоростью два километра в час.

Ранее сообщалось, что затор образовался из-за того, что у легковой машины на мосту меняли колесо. На роликах видно, что движение также осложнило два ДТП. В каждой из аварий участвовали по три машины.


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