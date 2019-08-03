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Вызвавшие пробку на Солотчинском мосту аварии попали на видео. Ролики опубликовали в группе «
В субботу, 3 августа, около 15:00 у моста через Оку по направлению из города образовалась
Ранее сообщалось, что затор образовался из-за того, что у легковой машины на мосту
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.