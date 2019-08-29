Владимирцы попросили Киселева создать единый центр ремесленников

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Секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Киселев провел традиционный прием граждан. Об этом сообщил
Леонид Куценко попросил Киселева помочь сделать единый центр мастеров декоративно-прикладного искусства (либо ремесленную палату) и сайт-каталог ремесленников.
По словам пенсионера, владимирские ремесленники показывают работы на форумах и выставках в соседних регионах. Владимирцы уже обращались в департамент развития предпринимательства, где им ответили, что для создания такого центра места нет.
Киселев посчитал, что единый центр ремесленников нужен. Он предложил взять за основу наработки Леонида Куценко и пригласить к обсуждению всех заинтересованных.
«Обязательно пригласим представителей администрации, курирующего вице-губернатора, директора департамента и постараемся выяснить — почему решить этот вопрос и поддержать статус народного ремесленника кому-то кажется невозможным», — добавил Владимир Киселев.
На встрече сотрудник одной из управляющих компаний Виталий Еременко представил интересы жителей трех новых многоквартирных домов на улице Офицерской, которых беспокоит отсутствие пешеходного перехода рядом с новостройками. По его словам владимирцы обращались в администрацию города, где им ответили, что «планы на 2019 год уже сверстаны».
Киселев предложил представителю УК поработать со специалистами и составить схему установки знаков ограничения скорости и пешеходного перехода, чтобы направить ее в администрацию.
Любовь Игнатьева предложила перенимать зарубежный опыт и разделять мусор. Как заметил Владимир Киселев, кроме создания различных рабочих групп, пока движений в этом направлении не видно.
Он поддержал идею и отметил, что систему в регионе может создать областная администрация.
«На сегодняшний день необходимо собрать ответственных от исполнительной власти и заинтересованных лиц и понять, почему в этом направлении нет движения», — сказал Киселев.
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