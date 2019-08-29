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10:31, 29 августа 2019 65
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Владимирцы попросили Киселева создать единый центр ремесленников

Владимирцы попросили Киселева создать единый центр ремесленников

Секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Киселев провел традиционный прием граждан. Об этом сообщил сайт отделения партии по Владимирской области.

Леонид Куценко попросил Киселева помочь сделать единый центр мастеров декоративно-прикладного искусства (либо ремесленную палату) и сайт-каталог ремесленников.

По словам пенсионера, владимирские ремесленники показывают работы на форумах и выставках в соседних регионах. Владимирцы уже обращались в департамент развития предпринимательства, где им ответили, что для создания такого центра места нет.

Киселев посчитал, что единый центр ремесленников нужен. Он предложил взять за основу наработки Леонида Куценко и пригласить к обсуждению всех заинтересованных.

«Обязательно пригласим представителей администрации, курирующего вице-губернатора, директора департамента и постараемся выяснить — почему решить этот вопрос и поддержать статус народного ремесленника кому-то кажется невозможным», — добавил Владимир Киселев.

На встрече сотрудник одной из управляющих компаний Виталий Еременко представил интересы жителей трех новых многоквартирных домов на улице Офицерской, которых беспокоит отсутствие пешеходного перехода рядом с новостройками. По его словам владимирцы обращались в администрацию города, где им ответили, что «планы на 2019 год уже сверстаны».

Киселев предложил представителю УК поработать со специалистами и составить схему установки знаков ограничения скорости и пешеходного перехода, чтобы направить ее в администрацию.

Любовь Игнатьева предложила перенимать зарубежный опыт и разделять мусор. Как заметил Владимир Киселев, кроме создания различных рабочих групп, пока движений в этом направлении не видно.

Он поддержал идею и отметил, что систему в регионе может создать областная администрация.

«На сегодняшний день необходимо собрать ответственных от исполнительной власти и заинтересованных лиц и понять, почему в этом направлении нет движения», — сказал Киселев.


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