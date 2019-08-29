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В Тамбове откроют школы Российской Академии наук. Об этом сообщили «
В среду, 28 августа, в Тамбове провели круглый стол по проекту «Базовые школы РАН». На мероприятие приехал Александр Соломатин, секретарь Комиссии Российской академии наук по научно-организационной поддержке «Базовых школ РАН».
Российская академия наук выбрала школы, на базе которых будет реализован проект.
Отмечается, что проект взаимодействует с Тамбовским государственным университетом имени Г. Р. Державина и Тамбовским государственным техническим университетом.
Тамбовские школьники смогут попробовать себя в исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве и изобретательстве.
В начале сентября на базе высших учебных заведений проведут научно-практические мероприятия с участием школьников.
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