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12:34, 29 августа 2019 103
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В Тамбове откроют школы Российской Академии наук

В Тамбове откроют школы Российской Академии наук

В Тамбове откроют школы Российской Академии наук. Об этом сообщили «Вести Тамбов».

В среду, 28 августа, в Тамбове провели круглый стол по проекту «Базовые школы РАН». На мероприятие приехал Александр Соломатин, секретарь Комиссии Российской академии наук по научно-организационной поддержке «Базовых школ РАН».

Российская академия наук выбрала школы, на базе которых будет реализован проект.

Отмечается, что проект взаимодействует с Тамбовским государственным университетом имени Г. Р. Державина и Тамбовским государственным техническим университетом.

Тамбовские школьники смогут попробовать себя в исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве и изобретательстве.

В начале сентября на базе высших учебных заведений проведут научно-практические мероприятия с участием школьников.


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