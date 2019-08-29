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16:19, 29 августа 2019 114
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В России начнут строить двухэтажные вагоны купе с душем и спортзалом

В России начнут строить двухэтажные вагоны купе с душем и спортзалом

В России начнут строить двухэтажные вагоны купе с душем и спортзалом. Об этом сообщило РИА Новости.

Новую концепцию разработала компания «Трансмашхолдинг».

«В первом полугодии 2020 года мы передадим партию таких вагонов заказчику», — сказал замгендиректора по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга» Александр Лошманов.

По его словам, в новых вагонах появится дополнительное пространство, где можно будет установить автоматы по продаже кофе или закусок либо устроить там детские комнаты.

«Есть предположение, что может даже быть организован небольшой спортзал в этих вагонах. Из ключевых отличий для пассажиров второго этажа: у верхних полок будет увеличено пространство, то есть по максимуму использован возможный габарит при эксплуатации данных вагонов», — сказал представитель компании.

Лошманов подчеркнул, что команда уже заканчивает работу над новым дизайном.

В новых двухэтажных вагонах будет регулируемая температура, душевые кабины и новые туалетные комплексы.


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