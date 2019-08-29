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В России начнут строить двухэтажные вагоны купе с душем и спортзалом. Об этом сообщило РИА
Новую концепцию разработала компания «Трансмашхолдинг».
«В первом полугодии 2020 года мы передадим партию таких вагонов заказчику», — сказал замгендиректора по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга» Александр Лошманов.
По его словам, в новых вагонах появится дополнительное пространство, где можно будет установить автоматы по продаже кофе или закусок либо устроить там детские комнаты.
«Есть предположение, что может даже быть организован небольшой спортзал в этих вагонах. Из ключевых отличий для пассажиров второго этажа: у верхних полок будет увеличено пространство, то есть по максимуму использован возможный габарит при эксплуатации данных вагонов», — сказал представитель компании.
Лошманов подчеркнул, что команда уже заканчивает работу над новым дизайном.
В новых двухэтажных вагонах будет регулируемая температура, душевые кабины и новые туалетные комплексы.
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