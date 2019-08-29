В пятницу в Рязанской области потеплеет до +23 градусов. Прогноз погоды

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В пятницу, 30 августа, в Рязанской области потеплеет до +23 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменных направлений 0-5 метров в секунду, днем западной четверти 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +6, +11 градусов, днем +18, +23 градуса.
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