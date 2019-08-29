В Липецкую область прибыл полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев

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Фото: Ru.wikipedia.org
В Липецкую область прибыл полномочный представитель президент России в ЦФО Игорь Щеголев. Об этом сообщил
В рамках поездки Щеголев посетит ряд объектов промышленной и соцсфер в Ельце и Липецке, встретится с коллективами предприятий и осмотрит новые инвестпроекты.
Также полпред посетит несколько медучреждений региона. В рамках поездки запланировано совещание, на котором обсудят реализацию национального проекта «Здравоохранение».
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