В Калуге снесут здание старого рынка ради нового детского театра

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В Калуге снесут здание старого рынка. На его месте построят театр юного зрителя, пишет газета «
Проектировщик заявил, что у здания рынка выявили большой строительный износ.
Помещение не соответствует современным нормам безопасности, а его реконструкция может обойтись дороже, чем снос и строительство нового здания.
В театре планируют обустроить большой зал на 400 зрителей и малый зал на 90 зрителей. Также там сделают открытую сцену на улице нынешнего парка.
Театр будет трехэтажным, верхний этаж отдадут под мастерские, костюмерные и комнаты для хранения декораций.
Стоимость строительства театра составит 120 млн рублей.
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