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В Госдуме предлагают запретить держать бойцовых собак в квартирах. Об этом сообщило агентство новостей «
Такое мнение высказал депутат Госдумы Сергей Вострецов. Парламентарий заявил, что заводить такое животное позволительно только при наличии у гражданина личного земельного участка, на котором большую собаку можно выгуливать.
«Я считаю, что крупным собакам — бойцовским и так далее — в городе не место», — подчеркнул Вострецов. Он отметил, что в городах, как правило, нет площадок для безопасного выгуливания крупногабаритных домашних животных.
Депутат добавил, что большинство хозяев крупных собак не убирают за своими питомцами, и это негативным образом влияет на городскую среду.
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