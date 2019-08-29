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В День города в Калуге перекроют набережную Яченского водохранилища. Об этом сообщила
С 29 августа на набережной Яченского водохранилища начнут готовить экспозицию. Проезжую часть ограничат, там выставят знаки и организуют дежурство специальных служб.
В субботу, 31 августа, на время мероприятия закроют движение по набережной и улице Волкова.
Для гостей организуют парковку на территории сквера Волкова. В самом сквере будет организована односторонняя схема движения.
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