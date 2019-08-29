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12:56, 29 августа 2019 48
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В День города центр Владимира закроют для движения транспорта

В День города центр Владимира закроют для движения транспорта

В субботу, 31 августа, во Владимире ограничат движение всех видов транспорта от Студеной горы до площади Фрунзе. Об этом пишут «Владимирские ведомости».

С 9:30 до 23:30 центр закроют для транспорта. Автомобили пойдут в объезд по улицам Студеная гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, улицам Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Усти-на-Лабе.

Изменение движения общественного транспорта

Троллейбусы

  • № 1 — улица Фатьянова — улица В. Дуброва — проспект Ленина — проспект Строителей — улица Мира — улица Добросельская — театр «Разгуляй»;
  • № 2 и № 8 работать не будут;
  • № 5 — улица Фатьянова — улица В. Дуброва — проспект Ленина — улица Студеная гора — Октябрьский проспект — Лыбедская магистраль — площадь Фрунзе — Вокзал. Маршрут будет обслуживаться автобусами по троллейбусному тарифу и с сохранением льгот, действующих в троллейбусах;
  • № 7 — проспект Ленина — проспект Строителей — улица Горького — улица Мира — ВЭМЗ.

Автобусы

  • № 1С — улица Элеваторная — улица В. Дуброва — проспект Ленина — улица Студеная гора — Октябрьский проспект — Лыбедская магистраль — улица Батурина — улица Мира — улица Горького — Сельцо;
  • № 5 — Внешнее кольцо: улицаКазарменная — проспект Ленина — улицаСтуденая гора — Октябрьский проспект — Лыбедская магистраль — улица Батурина — улица Мира — улица Горького — проспект Строителей — улица Красноармейская — улица Казарменная.

Внутреннее кольцо: без изменений.

  • № 6С — улица Левино поле — улица Д. Левитана — проспект Ленина — улица Студеная гора — Октябрьский проспект — Лыбедская магистраль — улица Батурина;
  • № 12С — мкр. Мостострой — улица В. Дуброва — проспект Ленина — улица Студеная гора — Октябрьский проспект — Лыбедская магистраль — площадь Фрунзе — улица Добросельская — улица Комиссарова — улица Безыменского — улица Куйбышева;
  • № 15 — мкр. Энергетик — проспект Ленина — улица Студеная гора — Октябрьский проспект — Лыбедская магистраль — площадь Фрунзе — улица Добросельская — улица Егорова — улица Комиссарова — улица Безыменского — гипермаркет «Глобус»;
  • № 17 — Юго-Западная — улица Н. Дуброва — улица В. Дуброва — проспект Ленина — улица Студеная гора — Октябрьский проспект — Лыбедская магистраль — улица Батурина — улица Мира — завод «Точмаш»;
  • № 22 — с. Мосино — с. Спасское — проспект Ленина — улица Студеная гора — Октябрьский проспект — Лыбедская магистраль — площадь Фрунзе — улица Добросельская — Суздальский проспект — улица Комиссарова — улица Безыменского — гипермаркет «Глобус»;
  • № 25 — гостиница «Владимир» — площадь Фрунзе — улица Добросельская — улица Егорова — улица Комиссарова — улица Безыменского — улица Куйбышева;
  • № 26 — Юго-Западная — улица Н. Дуброва — улица В. Дуброва — проспект Ленина — Студеная гора — Октябрьский проспект — Лыбедская магистраль — площадь Фрунзе — улица Добросельская — Суздальский проспект — улица Комиссарова — улица Безыменского — улица Куйбышева;
  • № 27 — Совхоз «Вышка» — улица В. Дуброва — проспект Ленина — Студеная гора — Октябрьский пр-кт — Лыбедская магистраль — улица Батурина — улица Мира — улица Добросельская — улица Егорова — улица Растопчина;
  • № 28 — улица Чайковского — проспект Строителей — улица Горького — улица Мира — улица Усти на Лабе — Лыбедская магистраль — Октябрьский проспект — Студеная гора — проспект Ленина — улица Чайковского;
  • № 36 — улица Офицерская — проспект Ленина — улица Студеная гора — Октябрьский проспект — Лыбедская магистраль — улица Батурина.

Остальные троллейбусные и автобусные маршруты будут работать без изменений.

По окончании праздничных мероприятий из центра можно будет уехать на дополнительных автобусах:

  • от остановки «Гостиница «Владимир» по улицам Б. Нижегородская, Добросельская, Егорова, Комиссарова, Безыменского до остановки «улица Куйбышева»;
  • с улицы Гагарина по улицам Батурина, Мира, Горького, проспекту Строителей, проспекту Ленина, улицам В. Дуброва, Н. Дуброва до остановки «улица 3-я Кольцевая»;
  • от улицы Дворянская по проспекту Ленина, Московскому шоссе, улица Ноябрьской до остановки «Энергетик», по проспекту Ленина, Московскому шоссе, улица Институтский городок до остановки «Институт защиты животных», по проспекту Ленина, улицам В. Дуброва, Н. Дуброва до остановки «Юго-Западная», по проспекту Ленина, улицам В. Дуброва, Н. Дуброва до остановки «улица3-я Кольцевая».

Оплата проезда по установленным тарифам (24 рубля за поездку).

Фото «Владимирские ведомости«


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