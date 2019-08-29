Солнечное завершение августа. Прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные

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Росгидрометцентр России опубликовал прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные.
В пятницу, 30 августа, ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем +23 градуса. Ночью до +10.
В субботу и воскресенье без осадков. Ночные температуры будут колебаться от +9 до +11. Днем +24 градуса.
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