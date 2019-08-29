Сипягин наградил лучших педагогов Владимирской области

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин наградил лучших педагогов региона. Об этом сообщил сайт администрации области.

В четверг, 29 августа, в областном дворце культуры и искусства прошла педагогическая ассамблея работников системы образования Владимирской области, посвященная 75-летию со дня образования региона и предстоящему Дню знаний.

Губернатор поздравил педагогов региона, рассказал о перспективах развития системы образования. Он отметил, что с 2020 по 2023 год в рамках реализации нацпроекта «Образование» на завершение строительства Камешковской школы и Купреевской школы Гусь-Хрустального района выделят 1 миллиард 132,5 миллиона из федерального бюджета.

Сипягин отметил, что в области выполнили поручение президента по обеспечению дошкольным образованием 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет. Он добавил, что в 2021 году планируют полностью ликвидировать дефицит ясельных мест в области.

«Мы строим новые школы, чтобы ликвидировать вторую смену. В этом учебном году 1000 учеников примет новая школа в Собинке. Еще одна школа на 550 скоро откроется в Кольчугине. В рамках нацпроекта „Образование“ в 2019 году в сельских школах планируется сделать центры образования, создать в этих школах условия для занятий физкультурой, обновить материально-техническую базу в коррекционных учреждениях, открыть 10 современных мастерских на базе колледжей», — сказал Сипягин.

На ассамблее губернатор вручил дипломы и сертификаты по 200 тысяч рублей восьми педагогам, которые стали победителями конкурса на получение денежного поощрения: учитель русского языка и литературы гимназии №35 Владимира Анастасия Львова, учитель химии и биологии школы № 12 округа Муром Оксана Сулимова, учитель биологии школы № 43 Владимира Карина Хлобыстова, учитель географии школы № 8 Владимира Юлия Морозкина, учитель географии и химии Новкинской школы Камешковского района Алла Кузнецова, учитель физики и астрономии школы №15 Гусь-Хрустального Светлана Лактюшова, учитель русского языка и литературы Ляховской средней школы Меленковского района Надежда Баранова, учитель истории и обществознания средней школы № 9 Коврова Наталья Кукушкина.

Также гранты в размере 500 тысяч рублей получили пять сельских и пять городских школ, успешно внедряющих инновационные образовательные программы: школа № 23 города Коврова, школы №2 и №4 округа Муром, школа №9 Вязниковского района, гимназия №6 округа Муром, Симская школа имени А.Ф. Богомолова Юрьев-Польского района, Ставровская школа Собинского района, Молотицкая школа Муромского района, Стародворская школа Суздальского района, Вяткинская школа Судогодского района.

По итогам конкурса среди колледжей, которые внедряют инновационные образовательные проекты, победителями стали три учреждения: Гусь-Хрустальный технологический колледж, Владимирский авиамеханический колледж и Владимирский политехнический колледж.

Учебные заведения получили по миллиону рублей, которые направят на развитие дуального образования, создание современных условий для работы и учебы.

Благодарственными письмами наградили директора Ковровского транспортного колледжа Михаила Малышева и победительницу областного конкурса «Мастер производственного обучения — 2019», мастера Владимирского индустриального колледжа Нину Мелентьеву.

Также Сипягин отметил успехи победителей областных олимпиад — студентов-отличников, которые обучаются по остродефицитным профессиям и специальностям.

«Еще раз поблагодарю всех педагогов за напряженный и плодотворный труд. И государство, и администрация Владимирской области всегда стараются оказывать всестороннюю поддержку нашим дорогим учителям, ведь именно от них во многом зависит, насколько успешны будут наши дети в учёбе и в жизни, какими гражданами они станут, какой вклад внесут в развитие родного края, всей России. Счастья вам, крепкого здоровья и отличного настроения в новом учебном году! Мира и процветания вашим семьям!» — заключил Владимир Сипягин.