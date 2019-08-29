Семь расчетов тушили загоревшиеся дома в Скопинском районе

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Фото: Издательство «Пресса»
В среду, 28 августа, в селе Петрушино Скопинского района загорелся жилой деревянный дом. Хозяева пытались тушить пожар самостоятельно, однако из-за сильного ветра пламя перекинулось на соседнее здание, сообщило издательство «
С огнем боролись семь расчетов и 16 пожарных.
«Дома удалось отстоять, но повреждения они получили серьезные», — говорится в сообщении.
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О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов «Мой взгляд» и «MonView».