Прокуратура требует изменить закон о межбюджетных отношениях во Владимирской области

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В закон о межбюджетных отношениях во Владимирской области внесут изменения, поскольку в нем нашли несоответствие Бюджетному кодексу РФ. Об этом пишут «
Прокурор области Игорь Пантюшин отправил в Белый дом письмо, в котором указал на необходимость изменения регионального закона из-за того, что 2 августа президент России подписал федеральный закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс.
Прокурор указал на то, что распределение субсидий из регионального бюджета, согласно Бюджетному кодексу, должно устанавливаться администрацией Владимирской области, это должно быть прописано в законе.
В заксобрании региона выразили недоумение по поводу этой информации и настояли на том, что закон приняли своевременно.
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