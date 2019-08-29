Под Тамбовом начались двухдневные масштабные учения спасателей

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Тамбовский областной пожарно-спасательный центр проводит двухдневные масштабные учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в которых задействованы свыше 100 человек и 12 единиц техники. Об этом сообщила
По легенде спасательные группы должны ликвидировать разлива химически опасных веществ, забрать раненого с крыши здания с помощью альпинистского снаряжения, деблокировать пострадавших, снять пострадавших с канатной переправы, найти и спасти терпящих бедствие на разлившейся реке.
Действия спасатели отрабатывают на четырех точках.
Отмечается, что подобные учения проводятся в регионе впервые за последние 15 лет.
Учения начались в среду, 28 августа. В первый день спасатели сняли пострадавшего на канатной переправе, роль которого исполнил специальный манекен.
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