Названо число неработающих россиян предпенсионного возраста

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Только 40% россиян предпенсионного возраста официально трудоустроены. Об этом сообщили «
По данным Росстата, в России проживают 10,1 миллионов предпенсионеров, из которых шесть миллионов неработают.
Специалисты издания оценили уровень безработицы в этой возрастной группе, как «экстремально высокий» и связывают происходящее с нежеланием бизнесменов принимать на работу пожилых людей, а также с распространенностью неофициальных трудовых отношений.
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.