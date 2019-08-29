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12:08, 29 августа 2019 404
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В Туле на улице Оборонной временно ограничат движение трамваев

В Туле на улице Оборонной временно ограничат движение трамваев

На улице Оборонной временно ограничат движение трамваев. Ограничения будут действовать с 29 августа по 15 сентября с 20:00 до 6:00, сообщил сайт администрации Тулы.

Из-за ремонта трамваи будут ходить по измененной схеме:

  • №11 (Щегловская засека- Красный перекоп): улица Щегловская Засека — улица Кирова — улица Кутузова — улица Марата — улица Епифанская — улица Пролетарская — Демидовский путепровод — улица Советская — улица Коминтерна;
  • №12 (4 трамвая) поселок Менделеевский — улица Штыковая: проспект Ленина — улица Станиславского — улица Н. Руднева — улица Агеева — улица Тимирязева — улица Михеева — улица Кауля-Красный Перекоп;
  • №12 (6 трамваев) поселок Менделеевский — улица Штыковая: проспект Ленина — улица Болдина — улица Оружейная — улица Агеева — улица Ф. Энгельса — улица Советская — улица Октябрьская — улица М. Горького;
  • №13 (10 трамваев) ст. Металлург — пос. Менделеевский: улица Металлургов — улица Плеханова — улица Марата — улица Епифанская — улица Пролетарская — Чулковский мост — улица Советская — улица Ф. Энгельса — улица Агеева — улица Оружейная — улица Болдина — проспект Ленина.

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