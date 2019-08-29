В Туле на улице Оборонной временно ограничат движение трамваев

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На улице Оборонной временно ограничат движение трамваев. Ограничения будут действовать с 29 августа по 15 сентября с 20:00 до 6:00, сообщил
Из-за ремонта трамваи будут ходить по измененной схеме:
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