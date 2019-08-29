На фестиваль «Бабушкин сад» в Тульскую область приедет Алла Сурикова

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Фото: Ru.wikipedia.org
В Тульской области во второй раз пройдет фестиваль «Бабушкин сад». Праздник пройдет в селе Безово с 30 августа по 31 сентября.
В этом году в фестивале представят десять тематических площадок. Гости смогут увидеть выступления музыкальных коллективов и поучаствовать в мастер-классах, лекциях и творческих встречах.
Ожидается, что на фестиваль приедет Алла Сурикова, которая представит свой фильм «Солдатик».
Полную программу фестиваля можно посмотреть по
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.