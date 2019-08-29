Калужская область участвует в международном форуме «Город образования»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В преддверии учебного года в Москве проходит международный форум «Город образования», в котором участвуют представители регионов ЦФО, в том числе Калужская область. Об этом сообщил
На форум также приехали зарубежные гости из более чем 50 стран мира.
Калужскую область представляет председатель областного парламента Виктор Бабурин.
Он подчеркнул, что на форуме обсуждают сотрудничество школ городов и регионов со школами Москвы.
«Калужская область активно работает в этом направлении. Одиннадцать школ имеют прямые контакты с общеобразовательными учреждениями столицы. Они базируются на обмене опытом, патриотическом воспитании, разработках новых инновационных программ. Думаю, что сегодня состоится интересный разговор, и можно будет узнать много полезного и интересного», — подчеркнул Бабурин.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ сентябре изменится расписание рязанских электричек
|
cледующая новость →Рязанец напал на незнакомца в Горроще и отобрал у него смартфон
В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.