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11:08, 29 августа 2019 153
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Калужская область участвует в международном форуме «Город образования»

Калужская область участвует в международном форуме «Город образования»

В преддверии учебного года в Москве проходит международный форум «Город образования», в котором участвуют представители регионов ЦФО, в том числе Калужская область. Об этом сообщил сайт заксобрания Калужской области.

На форум также приехали зарубежные гости из более чем 50 стран мира.

Калужскую область представляет председатель областного парламента Виктор Бабурин.

Он подчеркнул, что на форуме обсуждают сотрудничество школ городов и регионов со школами Москвы.

«Калужская область активно работает в этом направлении. Одиннадцать школ имеют прямые контакты с общеобразовательными учреждениями столицы. Они базируются на обмене опытом, патриотическом воспитании, разработках новых инновационных программ. Думаю, что сегодня состоится интересный разговор, и можно будет узнать много полезного и интересного», — подчеркнул Бабурин.


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