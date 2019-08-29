Долгожителей Владимирской области поздравили президент и губернатор

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Фото: Pixabay.com
Президент Владимир Путин и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поздравили долгожителей региона, отметивших 90-летие. Об этом сообщил
Ветераны получили поздравительные открытки.
В Радужном 90 лет исполнилось ветерану войны, труженице тыла Марии Ивановне Бриковой. Она родилась в Судогодском районе в многодетной семье. Ее родители работали путейцами на железной дороге. Успела закончить 4 класса, когда началась война.
Брикова пошла работать на стекольный завод в поселке Красный Маяк Ковровского района: принимала тару, загружала и разгружала вагоны. После войны она осталась работать на заводе, где познакомилась с будущим мужем. Вскоре молодая семья переехала в деревню Аксениха Ковровского района. Там Брикова работала в колхозе, а потом устроилась станочницей на завод имени Дегтярева. Мария Ивановна вырастила двоих детей. Недавно она переехала к сыну в Радужный на постоянное жительство. Сейчас у ветерана трое внуков и восемь правнуков.
В Меленках 90-летие встретил Виктор Дмитриевич Платонов. Он вырос в этом городе в многодетной семье. Окончив начальную школу, начал работать на фабрике. В 1949 году его призвали в армию, служил в Венгрии, затем много лет трудился столяром на Меленковском льнокомбинате. После выхода на пенсию работал кочегаром в детском саду. Платонов награжден юбилейными медалями Победы. Ветеран войны воспитал пятерых детей.
В муниципальном образовании Ляховское Меленковского района 90 лет исполнилось Раисе Федоровне Малышевой, уроженке местной деревни Левенда. Во время войны она трудилась в колхозе, в послевоенное время была дояркой в совхозе «Чапаевский». Родила и вырастила семерых детей, также у нее 14 внуков. Малышева тружеником тыла, ветераном труда. За подвиг материнства награждена орденом «Материнская слава» 1, 2, 3 степени, юбилейными медалями Победы.
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