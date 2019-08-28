Жителей Владимирской области ждет резкое похолодание. Прогноз погоды

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В четверг, 29 августа, жителей Владимирской области ждет резкое похолодание. Подробный прогноз погоды опубликован на
По данным Росгидрометцентра в этот день ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный от пяти до десяти метров в секунду.
Температура ночью от 3 до 8 градусов, местами 0 градусов, днем от 18 до 23 градусов.
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