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12:34, 28 августа 2019 73
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Жительница Калужской области украла ювелирные украшения у своей подруги

Жительница Калужской области украла ювелирные украшения у своей подруги

Жительница Калужской области украла ювелирные украшения у своей подруги. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что у нее из дома пропали ювелирные украшения. Ущерб потерпевшая оценила в 64 тысячи рублей.

Оперативники выяснили, что в квартире потерпевшей проживала ее знакомая, приехавшая в Калужскую область из ближнего зарубежья. Квартирантка помогала женщине по хозяйству. Но в один из дней женщина нашла себе другое жилье и быстро съехала.

Женщина 1983 года рождения в беседе с полицейскими созналась в краже. Часть ювелирных изделий подозреваемая успела сдать в ломбард, остальное добровольно выдала полицейским.

Возбуждено уголовное дело.


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