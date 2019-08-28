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Жительница Калужской области украла ювелирные украшения у своей подруги. Об этом сообщил
В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что у нее из дома пропали ювелирные украшения. Ущерб потерпевшая оценила в 64 тысячи рублей.
Оперативники выяснили, что в квартире потерпевшей проживала ее знакомая, приехавшая в Калужскую область из ближнего зарубежья. Квартирантка помогала женщине по хозяйству. Но в один из дней женщина нашла себе другое жилье и быстро съехала.
Женщина 1983 года рождения в беседе с полицейскими созналась в краже. Часть ювелирных изделий подозреваемая успела сдать в ломбард, остальное добровольно выдала полицейским.
Возбуждено уголовное дело.
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