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Жительница Обнинска пойдет под суд за махинации с недвижимостью. Об этом сообщил
По версии следствия, 40-летняя местная жительница получала от своих клиентов деньги под предлогом оказания риэлтерских услуг. При этом своих обязательства она не исполняла.
Таким образом она получила от шести клиентов больше 1.5 миллионов рублей.
В ближайшее время уголовное дело направят в суд.
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