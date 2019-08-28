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13:02, 28 августа 2019 155
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Жительница Обнинска пойдет под суд за махинации с недвижимостью

Жительница Обнинска пойдет под суд за махинации с недвижимостью

Жительница Обнинска пойдет под суд за махинации с недвижимостью. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

По версии следствия, 40-летняя местная жительница получала от своих клиентов деньги под предлогом оказания риэлтерских услуг. При этом своих обязательства она не исполняла.

Таким образом она получила от шести клиентов больше 1.5 миллионов рублей.

В ближайшее время уголовное дело направят в суд.


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