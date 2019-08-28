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Врачи перинатального центра освоили новую методику сохранения беременности. Об этом сообщил
Отмечается, что операцию «апароскопический серкляж» проводят даже в сложных случаях. Ее рекомендуют пациенткам с патологией шейки матки, когда другие способы неэффективны.
«Обруч накладывают на шейку матки, и он препятствует ее раскрытию. А значит, шансы доносить беременность до положенного срока у женщины возрастают. Врачи достигают места наложения шва с помощью лапароскопических инструментов, через маленькие разрезы на животе», — говорится в сообщении.
Первую такую операцию в перинатальном центре провели в конце 2018 года.
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