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9:39, 28 августа 2019 105
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Врачи перинатального центра освоили новую методику сохранения беременности

Врачи перинатального центра освоили новую методику сохранения беременности

Врачи перинатального центра освоили новую методику сохранения беременности. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Отмечается, что операцию «апароскопический серкляж» проводят даже в сложных случаях. Ее рекомендуют пациенткам с патологией шейки матки, когда другие способы неэффективны.

«Обруч накладывают на шейку матки, и он препятствует ее раскрытию. А значит, шансы доносить беременность до положенного срока у женщины возрастают. Врачи достигают места наложения шва с помощью лапароскопических инструментов, через маленькие разрезы на животе», — говорится в сообщении.

Первую такую операцию в перинатальном центре провели в конце 2018 года.


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