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11:21, 28 августа 2019 193
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Владимирцев попросили помочь в поисках девушки, пропавшей два года назад

Владимирцев попросили помочь в поисках девушки, пропавшей два года назад

Полиция просит помощи в поисках пропавшей жительницы Забайкальского края Кристины Волковой. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Девушка, 2001 года рождения, с мая по август 2017 года проживала у близких родственников и друзей, постоянного места нахождения не имела. Последний раз выходила на связь с родственниками в июне 2017 года.

Приметы: европейской внешности, на вид 18 лет, рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, волосы средней длины, обесцвеченные с желтоватым оттенком, глаза карие.

Ее замечали на территории Иркутской области и Забайкальского края.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить инициатору розыска по телефону 8-3012-29-50-61 (Забайкальский край) или по телефонам дежурной части УМВД России по Владимирской области (4922) 45-17-71, 45-18-81.


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