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15:49, 28 августа 2019 144
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Виктор Бабурин поздравил с юбилеем 90-летнюю жительницу Думиничей

Виктор Бабурин поздравил с юбилеем 90-летнюю жительницу Думиничей

Виктор Бабурин поздравил с юбилеем 90-летнюю жительницу Думиничей. Об этом сообщил сайт заксобрания Калужской области.

День рождения отметила ветеран труда, труженица тыла Анастасия Андреевна Торшина.

Бабурин зачитал поздравление от Владимира Путина, поздравил от имени губернатора Калужской области и депутатов Законодательного Собрания. Председатель пожелал имениннице крепкого здоровья, любви родных и близких, мирного неба над головой и вручил ей памятный подарок.

Ответила Торшина и на вопрос о секрете своего долголетия.

«Нужно быть добрыми, отзывчивыми, душевными. Ни на кого зла не держать, никому плохого не желать. Помнить Бога и благодарить его за все», — ответила Анастасия Андреевна.


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