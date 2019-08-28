RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Виктор Бабурин поздравил с юбилеем 90-летнюю жительницу Думиничей. Об этом сообщил
День рождения отметила ветеран труда, труженица тыла Анастасия Андреевна Торшина.
Бабурин зачитал поздравление от Владимира Путина, поздравил от имени губернатора Калужской области и депутатов Законодательного Собрания. Председатель пожелал имениннице крепкого здоровья, любви родных и близких, мирного неба над головой и вручил ей памятный подарок.
Ответила Торшина и на вопрос о секрете своего долголетия.
«Нужно быть добрыми, отзывчивыми, душевными. Ни на кого зла не держать, никому плохого не желать. Помнить Бога и благодарить его за все», — ответила Анастасия Андреевна.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьС начала года рязанцев оштрафовали почти на 250 тысяч за незаконные земляные работы
|
cледующая новость →В четверг два рязанских поселка останутся без холодной воды
О секретах привлекательности рыбновских новостроек и особенностях местного рынка недвижимости.