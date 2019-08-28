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Председатель областного парламента Виктор Бабурин посетил конференцию педагогов в Думиничском районе. Об этом сообщил
В своем выступлении он особо отметил роль учителя, и подчеркнул, что от их труда напрямую зависит будущее нашего государства.
«Сегодня нагрузка на учителя возрастает многократно. Учитель должен опережать события, знать, уметь и понимать больше всех в обществе. Поэтому, наверное, не случайно у нас в социуме учитель занимает главенствующую роль», — отметил Виктор Бабурин.
Виктор Бабурин также добавил, что президент России поставил задачу по нацпроекту «Образование» и подчеркнул, что выполнять его надо учителям.
«Мы, депутаты, безусловно, будем помогать, создавая законодательную основу, которая сможет обеспечить движение вперед», — подытожил он.
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