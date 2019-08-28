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В Юрьев-Польском прошла выставка «Мой урожай». Об этом сообщил
«На выставке можно увидеть фигурки животных, сказочных персонажей, диковинные цветы из овощей и фруктов, — рассказал председатель отделения Всероссийского общества инвалидов Павел Пантелеев. — Ценно, что в мероприятии участвуют и взрослые, и дети. Этот праздник — возможность продемонстрировать свое творчество, пообщаться в дружеской обстановке, сделать свой досуг более насыщенным и ярким».
На мероприятии с жителями района встретился депутат Госдумы Григорий Аникеев.
«Очень важно предоставить каждому человеку площадку для реализации его талантов, раскрытия творческих способностей, — отметил он. — Такие мероприятия объединяют людей всех поколений, вдохновляют их на новые победы и свершения».
После мероприятия состоялась церемония награждения. Призы получили все участники выставки.
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