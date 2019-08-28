В Тульской области за взятку осудили бывшего сотрудника минздрава

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В Тульской области осудили бывшего врио директора «Центра технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений учреждений здравоохранения». Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «В» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По версии следствия, в период с 25 апреля по 1 ноября 2018 года осужденный договорился со знакомыми ему предпринимателями — супругами, сферой деятельности которых являлась поставка в учреждения здравоохранения изделий медицинского назначения.
За получение госконтрактов они ежемесячно перечисляли чиновнику деньги. Всего около 185 тысяч рублей.
Экс-чиновника приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу в размере 925 тысяч рублей с лишением права занимать государственные должности.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в суде.
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