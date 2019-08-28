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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В этом году в Рязанской области снизилось количество природных пожаров. Об этом сообщила
По сравнению с прошлым годом количество пожаров в регионе снизилось более чем на 60%.
В последние недели случаев загораний в лесах не зарегистрировали, прошли дожди, пожароопасная обстановка стабилизировалась.
Особый противопожарный режим
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