В Рязанской области объявили сбор добровольцев для поисков 69-летнего пенсионера

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В Рязанской области объявили сбор добровольцев для поисков 69-летнего Алексея Ершова, пропавшего в Сапожковском районе. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «
Экипажи из Рязани выезжают в среду, 28 августа, в 18:30.
Сбор пройдет в селе Марфинка в Сапожковском районе.
Напомним, мужчина
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