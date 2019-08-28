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В реке Старица в Агро-Пустыни заметили большое количество дохлой рыбы. Фото опубликовали в группе «
«Это какой-то ужас! Ау! Что творится? Вонь невозможная. Фотографировала с моста. Кто-нибудь знает, что происходит?» — написала автор сообщения.
Официальной информации пока нет.
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.