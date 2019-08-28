Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:06, 28 августа 2019 375
 0    0

В Рассказове водитель легковушки сбил двенадцатилетнего велосипедиста

В Рассказове водитель легковушки сбил двенадцатилетнего велосипедиста

Во вторник, 27 августа, в Рассказове водитель легковушки сбил велосипедиста. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Авария произошла около 14:00 на улице Пушкина в районе дома №173. Водитель Hyundai Sonata, мужчина 1986 года рождения, сбил двенадцатилетнего велосипедиста, который двигался по тротуару справа налево по ходу движения автомобиля.

Ребенок получил травмы и его доставили в больницу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Новое Рыбное: быть или не быть? Почему новое жилье в динамично развивающимся райцентре становится все более привлекательным

Новое Рыбное: быть или не быть? Почему новое жилье в динамично развивающимся райцентре становится все более привлекательным

О секретах привлекательности рыбновских новостроек и особенностях местного рынка недвижимости.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 50 702
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 619
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 481
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 27 350
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 765
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум