В Рассказове водитель легковушки сбил двенадцатилетнего велосипедиста

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Во вторник, 27 августа, в Рассказове водитель легковушки сбил велосипедиста. Об этом сообщил
Авария произошла около 14:00 на улице Пушкина в районе дома №173. Водитель Hyundai Sonata, мужчина 1986 года рождения, сбил двенадцатилетнего велосипедиста, который двигался по тротуару справа налево по ходу движения автомобиля.
Ребенок получил травмы и его доставили в больницу.
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