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В массовой аварии во Владимире пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла в среду, 28 августа, около 15:00 на пересечении улиц Мира и Октябрьского проспекта. Столкнулись пять транспортных средств.
По предварительной информации, водитель автомобиля Ford, двигаясь по улице Мира в сторону улицы Горького на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем Hyundai, который ехал по Октябрьскому проспекту. От удара автомобиль Ford выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes, который врезался еще в два автомобиля — Nissan и Lada.
По состоянию на 16^20 известно о пяти пострадавших, в том числе 16-летней девушке.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Информация уточняется.
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