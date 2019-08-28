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Тамбовчанка обманывала рязанок в интернете, предлагая шубы и наращивание волос. Об этом сообщила региональная
22-летняя девушка создала в соцсети Instagram объявления, в которых продавала шубы из меха песца по 9500 рублей за штуку. Также она предлагала рязанкам поучаствовать в качестве моделей для наращивания волос.
Обвиняемая требовала с покупательниц полную предоплату стоимости шуб или материалов для наращивания волос.
«Поверив злоумышленнице, девушки перевели ей деньги, но ни шубы, ни бесплатные процедуры они так и не дождались», — говорится в сообщении.
По факту возбудили уголовное дело. Его рассмотрят в Октябрьском суде.
Отмечается, что практически всем потерпевшим обвиняемая возместила ущерб.
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