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8:36, 28 августа 2019 587
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Тамбовчанка обманывала рязанок в интернете, предлагая шубы и наращивание волос

Тамбовчанка обманывала рязанок в интернете, предлагая шубы и наращивание волос

Тамбовчанка обманывала рязанок в интернете, предлагая шубы и наращивание волос. Об этом сообщила региональная прокуратура.

22-летняя девушка создала в соцсети Instagram объявления, в которых продавала шубы из меха песца по 9500 рублей за штуку. Также она предлагала рязанкам поучаствовать в качестве моделей для наращивания волос.

Обвиняемая требовала с покупательниц полную предоплату стоимости шуб или материалов для наращивания волос.

«Поверив злоумышленнице, девушки перевели ей деньги, но ни шубы, ни бесплатные процедуры они так и не дождались», — говорится в сообщении.

По факту возбудили уголовное дело. Его рассмотрят в Октябрьском суде.

Отмечается, что практически всем потерпевшим обвиняемая возместила ущерб.


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