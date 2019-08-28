С российского рынка может исчезнуть зарубежная органическая продукция

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
С российского рынка может исчезнуть органическая еда из-за рубежа. В следующем году в силу вступает закон «Об органической продукции», согласно которому все подобные продукты должны иметь российские сертификаты, пишет «
Получить такие сертификаты будет невозможно из-за неготовности в России соответствующих механизмов, говорится в письме исполнительного директора «Русбренда» (объединяет Nestle, Danone, PepsiCo и пр.)
В письме также указано, что сейчас на российских прилавках представлена зарубежная органическая продукция с международными сертификатами, которые выдавались в Евросоюзе.
На упаковках есть знак «органический», что до вступления в силу вышеуказанного закона позволяет продвигать эти товары. С 1 января продукция становится запрещенное, так как у нее нет российских сертификатов.
В письме также указали, что сертификация импортной продукции на соответствие российским требованиям почти невозможна, а подзаконные акты, которые регулируют порядок нанесения маркировки «органический» и ведения реестра производителей данного вида товаров, до сих пор не приняты, поэтому продукцию не смогут выпускать с 1 января 2020-го.
В Минсельхозе добавили, что письмо «Русбренда» находится на рассмотрении.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рассказове водитель легковушки сбил двенадцатилетнего велосипедиста
|
cледующая новость →Пенсионерка из Сараевского района заблудилась и провела в лесу пять часов
О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов «Мой взгляд» и «MonView».