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12:04, 28 августа 2019 370
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С российского рынка может исчезнуть зарубежная органическая продукция

С российского рынка может исчезнуть зарубежная органическая продукция

С российского рынка может исчезнуть органическая еда из-за рубежа. В следующем году в силу вступает закон «Об органической продукции», согласно которому все подобные продукты должны иметь российские сертификаты, пишет «Коммерсант».

Получить такие сертификаты будет невозможно из-за неготовности в России соответствующих механизмов, говорится в письме исполнительного директора «Русбренда» (объединяет Nestle, Danone, PepsiCo и пр.)

В письме также указано, что сейчас на российских прилавках представлена зарубежная органическая продукция с международными сертификатами, которые выдавались в Евросоюзе.

На упаковках есть знак «органический», что до вступления в силу вышеуказанного закона позволяет продвигать эти товары. С 1 января продукция становится запрещенное, так как у нее нет российских сертификатов.

В письме также указали, что сертификация импортной продукции на соответствие российским требованиям почти невозможна, а подзаконные акты, которые регулируют порядок нанесения маркировки «органический» и ведения реестра производителей данного вида товаров, до сих пор не приняты, поэтому продукцию не смогут выпускать с 1 января 2020-го.

В Минсельхозе добавили, что письмо «Русбренда» находится на рассмотрении.


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