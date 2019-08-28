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10:28, 28 августа 2019 315
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Рязанского подрядчика обязали переделать ремонт фасада памятника архитектуры

Рязанского подрядчика обязали переделать ремонт фасада памятника архитектуры

Рязанского подрядчика обязали переделать ремонт фасада памятника архитектуры. Об этом сообщил фонд капремонта многоквартирных домов.

Специалисты выяснили, что обновленный несколько лет назад облик объекта культурного наследия, расположенный на улице Ленина (дом №33), начал терять вид. В адрес подрядной организации «Гефест» направили рекламационный акт.

«В последней трети XIX века западный корпус был существенно перестроен. Здание было приспособлено под жилой дом с магазином. В советское же время здание было надстроено третьим этажом. К настоящему времени западный корпус Гостиных рядов более других строений комплекса утратил первоначальный облик», — говорится в сообщении.

Подрядчика обязали устранить нарушения до 8 сентября 2019 года.

Фото 2gis


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