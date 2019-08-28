RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанского подрядчика обязали переделать ремонт фасада памятника архитектуры. Об этом сообщил
Специалисты выяснили, что обновленный несколько лет назад облик объекта культурного наследия, расположенный на улице Ленина (дом №33), начал терять вид. В адрес подрядной организации «Гефест» направили рекламационный акт.
«В последней трети XIX века западный корпус был существенно перестроен. Здание было приспособлено под жилой дом с магазином. В советское же время здание было надстроено третьим этажом. К настоящему времени западный корпус Гостиных рядов более других строений комплекса утратил первоначальный облик», — говорится в сообщении.
Подрядчика обязали устранить нарушения до 8 сентября 2019 года.
Фото
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцев оштрафовали почти на два миллиона за нарушения пожарной безопасности в лесах
|
cледующая новость →В деревне Буда открыли новое место для отдыха
О секретах привлекательности рыбновских новостроек и особенностях местного рынка недвижимости.