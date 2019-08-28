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11:39, 28 августа 2019 311
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Рязанцы меньше всех в России потребляют калорий — Росстат

Рязанцы меньше всех в России потребляют калорий — Росстат

В Росстате назвали среднесуточную калорийность рациона россиян. Данные опубликовал RT.

По итогам прошлого года в среднем один россиянин потреблял 2651,5 ккал в сутки.

Меньше всего калорий в прошлом году потребляли в Рязанской области (2180,1 ккал).

Больше всего калорий в день потребляли жители Дагестана — 3988,3 ккал.

На втором месте оказалась Кабардино-Балкария (3619,3 ккал), на третьем Ингушетия (3406,4 ккал), далее — Тюменская область (3200,7 ккал) и Башкортостан (3169,8 ккал).

Невысокую энергетической ценности рациона зафиксировали также в Хабаровском крае (2182,9 ккал), Тамбовской области (2228,7 ккал), Камчатском крае (2230,4 ккал) и Москве (2261 ккал).

Отмечается, что больше трети суточного рациона россиян (в городе — 34,3%, на селе — 38,1%) составляют хлеб и хлебная продукция, мясо и мясные продукты — 17,9%.

Меньше всего россияне едят рыбу — 1,7% от среднего суточного рациона.


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