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10:43, 28 августа 2019 249
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Рязанцев оштрафовали почти на два миллиона за нарушения пожарной безопасности в лесах

Рязанцев оштрафовали почти на два миллиона за нарушения пожарной безопасности в лесах

С начала пожароопасного сезона 2019 года сотрудники «лесной охраны» выявили 232 нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщили в минприроды региона.

К ответственности привлекли 160 рязанцев, а также 69 должностных лиц и 3 юрлица. Общая сумма штрафов составила более 1,9 млн рублей.

Всего с начала 2019 года нарушителей пожарной безопасности оштрафовали на сумму более 3,9 млн рублей.


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