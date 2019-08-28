Рязанцев оштрафовали почти на два миллиона за нарушения пожарной безопасности в лесах

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
С начала пожароопасного сезона 2019 года сотрудники «лесной охраны» выявили 232 нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщили в минприроды региона.
К ответственности привлекли 160 рязанцев, а также 69 должностных лиц и 3 юрлица. Общая сумма штрафов составила более 1,9 млн рублей.
Всего с начала 2019 года нарушителей пожарной безопасности оштрафовали на сумму более 3,9 млн рублей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПроект планировки микрорайона на 25 тысяч человек в Песочне одобрили по итогам слушаний
|
cледующая новость →Рязанского подрядчика обязали переделать ремонт фасада памятника архитектуры
О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов «Мой взгляд» и «MonView».