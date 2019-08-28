Рязанца отправили в тюрьму за опасный рецидив

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В Рязани осудили 25-летнего молодого человека, которого уже не раз привлекали к ответственности за угон и грабежи, совершенные в том числе в несовершеннолетнем возрасте. Об этом сообщил
В последний раз рязанца отправили в тюрьму за совершение тяжкого преступления, он вышел на свободу в 2016 году. «Вернулся домой, нигде не учился, на работу не устроился, семьей не обзавелся», — говорится в сообщении.
Известно, что в мае 2019 года молодой человек выпивал со знакомым на улице Юннатов. Мужчины поссорились и подрались, у потерпевшего из кармана выпал телефон.
Когда владелец смартфона ушел, подозреваемый поднял его и с помощью приложения онлайн-банка перевел на свой счет 8 300 рублей.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК. Обвиняемый просил не отправлять его в тюрьму, он вернул похищенные деньги и возместил потерпевшему стоимость телефона.
Потерпевший также попросил суд не лишать обидчика свободы, однако «закон не предусматривает возможности назначения условного осуждения при опасном рецидиве», пояснили в прокуратуре.
Молодого человека приговорили к 1 году 3 месяцам заключения в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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