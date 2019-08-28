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11:18, 28 августа 2019 98

«Россети Центр и Приволжья Рязаньэнерго» завершают плановый ремонт

«Россети Центр и Приволжья Рязаньэнерго» завершают плановый ремонт

Сотрудники «Россети Центр и Приволжья Рязаньэнерго» завершают плановые ремонтные работы. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

К настоящему моменту энергетики провели капремонт оборудования на 15 подстанциях 35-110 кВ, отремонтировали 373 трансформаторных подстанции 6-10/0,4 кВ и 2 099 км воздушных линий (ВЛ) всех классов напряжения, заменив при этом 23,35 км провода, 1 721 опору и 16 367 изоляторов.

«Для предотвращения отключений ВЛ из-за перекрытия на поросль и падений деревьев на провода бригады энергетиков совместно с персоналом подрядных организаций расчистили от древесно-кустарниковой растительности территорию более 931 га вдоль трасс линий. Наиболее значительный объем расчистки просек выполнили в Клепиковском, Касимовском, Спасском и Шиловском районах», — говорится в сообщении.

До конца сентября все плановые мероприятия ремонтной программы завершат. В пресс-службе отметили, что это позволит повысить эффективность работы электросетевого комплекса, предупредить возникновение нештатных ситуаций на энергообъектах и обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей в городах и населенных пунктах Рязанской области предстоящей зимой.


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