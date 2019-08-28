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Председатель департамента образования администрации Липецка Александр Мочалов покинет свой пост. Об этом сообщил интернет-портал
Департамент образования Александр Мочалов возглавил в феврале 2017 года.
Прежде этот пост занимал Евгений Павлов, в декабре 2016 года ставший заместителем главы администрации города.
Фото с сайта администрации Липецка
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