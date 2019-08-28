После жалоб рязанцев в Горроще уберут свалку мусора

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Фото: Администрация Рязани
Во время объезда территорий Железнодорожного района и.о. главы замглавы горадминистрации Владимир Бурмистров посетил улицу Шевченко, где около частного сектора образовалась несанкционированная свалка. Об этом сообщил
Жители 44 домов находятся на самообслуживании, поскольку не выбрали управляющую организацию.
Во время осеннего месячника префектура района не раз ликвидировала стихийную свалку в района дом №62, но решить проблему до конца не удалось.
Бурмистров поручил полностью очистить территорию от мусора, в том числе крупногабаритного, и перенести контейнерную площадку в другое место, отдаленное от жилых домов с удобным подъездом для спецтехники.
Также мэрия рассмотрит возможность асфальтирование площадки и установку там малых архитектурных форм.
Работы начнут в начале следующей недели.
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