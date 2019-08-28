Навальный рассказал о квартире Беглова за 150 млн рублей

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Алексей Навальный рассказал, что у бывшегр полпреда президента в ЦФО Александра Беглова, который сейчас временно исполняет обязанности губернатора Санкт-Петербурга, есть квартира в Москве стоимостью 150 миллионов рублей. Политик рассказал об этом в
В сообщении отмечается, что у Беглова есть квартира в Казарменном переулке в жилом комплексе «Дом на Покровском бульваре» класса DeLuxe. Ее площадь составляет 150,6 квадратных метра.
В декларации Беглова за 2018 года
Также Навальный отметил, что Беглов и его жена заработали в общей сложности 30 миллионов рублей.
8 сентября пройдут выборы губернатора Санкт-Петербурга. Александр Беглов участвует в них как самовыдвиженец.
Отметим, что будучи полпредом президента в ЦФО Александр Беглов регулярно посещал многие важные мероприятия в Рязанской области.
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