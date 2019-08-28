На празднование Дня города во Владимире собрали 2,7 миллиона рублей

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На празднование Дня города во Владимире выделили 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщил
Бюджет останется таким же, как и в предыдущие годы.
Как и раньше, добровольные денежные пожертвования на организацию праздника власти столицы Владимирской области собирают с бизнесменов и крупных компаний города, которым за это предоставляют рекламные преференции во время торжества.
День города во Владимире пройдет 31 августа.
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