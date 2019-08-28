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17:15, 28 августа 2019 51
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На празднование Дня города во Владимире собрали 2,7 миллиона рублей

На празднование Дня города во Владимире собрали 2,7 миллиона рублей

На празднование Дня города во Владимире выделили 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщил сайт телеканала «Зебра-ТВ».

Бюджет останется таким же, как и в предыдущие годы.

Как и раньше, добровольные денежные пожертвования на организацию праздника власти столицы Владимирской области собирают с бизнесменов и крупных компаний города, которым за это предоставляют рекламные преференции во время торжества.

День города во Владимире пройдет 31 августа.


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