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17:26, 28 августа 2019 190
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На одной из улиц Тамбова временно запретят остановку

На одной из улиц Тамбова временно запретят остановку

Во время проведения праздника улицы комиссара Московского 28 августа с 16:00 до 19:00 запретят остановку транспортных средств. Об этом сообщил сайт городской администрации.

Запрет распространится на следующие участки дороги:

  • по нечетной стороне улицы комиссара Московского, на участке от дома 1 до дома 7;
  • по проезду Стремянному, на участке от проезда Первого Эскадронного до улицы комиссара Московского;
  • на стоянке бывшего Тамбовского высшего военного авиационного училища радиоэлектроники.

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