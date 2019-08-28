На одной из улиц Тамбова временно запретят остановку

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Во время проведения праздника улицы комиссара Московского 28 августа с 16:00 до 19:00 запретят остановку транспортных средств. Об этом сообщил
Запрет распространится на следующие участки дороги:
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