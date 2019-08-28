RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Минобрнауки потребовало у рязанского радиоуниверситета вернуть 25 миллионов. Об этом говорится на сайте федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы».
Рязанский вуз получил 25 миллионов на научное исследование «Холодные взрывоэмиссионные катоды на основе многослойных графеновых структур и графено-подобных нанометровых пленок», однако соглашение о его проведении досрочно расторгли. Теперь деньги нужно вернуть в бюджет.
Всего в список «должников» попало 23 организации.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПенсионерка из Сараевского района заблудилась и провела в лесу пять часов
|
cледующая новость →На четырех рязанских улицах отключили холодную воду
О секретах привлекательности рыбновских новостроек и особенностях местного рынка недвижимости.