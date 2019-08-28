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15:19, 28 августа 2019 98
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Липецкий пожарный спас тонущего мужчину во время отпуска в Крыму

Липецкий пожарный спас тонущего мужчину во время отпуска в Крыму

Липецкий пожарный спас тонущего мужчину во время отпуска в Крыму. Об этом сообщил интернет-портал «Липецк-медиа» со ссылкой на ГУ МЧС России по Республике Крым.

Инцидент произошел 27 августа в селе Рыбачье, недалеко от Алушты.

«Это было днем на пляже. Я услышал крик женщины. Она просила помочь ее мужу, который, по неизвестным причинам, оказался под прогулочным катером в воде и тонул. Мужчина находился слишком близко к винтовой части плавательного средства. Двигатель у катера работал, мужчину течением воды уносило под лодку. Я не раздумывая, направился на помощь», — рассказывает спасатель Сергей Смородин.

50-летний мужчина не мог плыть самостоятельно и быстро уходил под воду. Сергей Смородин помогал ему удерживаться на поверхности, затем надел на него спасательный круг и доставил к берегу. Там пострадавшему оказали первую медицинскую помощь.


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