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Липецкий пожарный спас тонущего мужчину во время отпуска в Крыму. Об этом сообщил интернет-портал «
Инцидент произошел 27 августа в селе Рыбачье, недалеко от Алушты.
«Это было днем на пляже. Я услышал крик женщины. Она просила помочь ее мужу, который, по неизвестным причинам, оказался под прогулочным катером в воде и тонул. Мужчина находился слишком близко к винтовой части плавательного средства. Двигатель у катера работал, мужчину течением воды уносило под лодку. Я не раздумывая, направился на помощь», — рассказывает спасатель Сергей Смородин.
50-летний мужчина не мог плыть самостоятельно и быстро уходил под воду. Сергей Смородин помогал ему удерживаться на поверхности, затем надел на него спасательный круг и доставил к берегу. Там пострадавшему оказали первую медицинскую помощь.
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