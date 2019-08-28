Калужские призывники смогут пройти службу на новом корабле Черноморского флота

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Калужские призывники смогут изучить основы воинской службы на новом корабле Черноморского флота. Об этом сообщил
Руководство региона взяло шефство над патрульным кораблем «Дмитрий Рогачев».
Церемония подписания прошла в Новороссийске.
От Законодательного Собрания в ней приняли участие депутаты Солан Такаев и Карп Диденко, а также члены молодежного парламента. Со стороны воинской части документ подписал исполняющий должность командира, капитан второго ранга Андрей Хусаинов.
В договоре отмечается, что одним из приоритетных направлений сотрудничества станет военно-патриотическое воспитание молодежи.
Планируется провести совместные мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию молодежи, пропаганду воинских традиций, популяризацию и повышение престижа военной службы, повышение воспитательной роли и авторитета Вооруженных Сил Российской Федерации.
Наиболее подготовленные призывники из Калужской области смогут попасть на военную службу на патрульный корабль.
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