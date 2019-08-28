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15:33, 28 августа 2019 68
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Калужские призывники смогут пройти службу на новом корабле Черноморского флота

Калужские призывники смогут пройти службу на новом корабле Черноморского флота

Калужские призывники смогут изучить основы воинской службы на новом корабле Черноморского флота. Об этом сообщил сайт заксобрания региона, заключившего договор с Новороссийской военно-морской базой.

Руководство региона взяло шефство над патрульным кораблем «Дмитрий Рогачев».

Церемония подписания прошла в Новороссийске.

От Законодательного Собрания в ней приняли участие депутаты Солан Такаев и Карп Диденко, а также члены молодежного парламента. Со стороны воинской части документ подписал исполняющий должность командира, капитан второго ранга Андрей Хусаинов.

В договоре отмечается, что одним из приоритетных направлений сотрудничества станет военно-патриотическое воспитание молодежи.

Планируется провести совместные мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию молодежи, пропаганду воинских традиций, популяризацию и повышение престижа военной службы, повышение воспитательной роли и авторитета Вооруженных Сил Российской Федерации.

Наиболее подготовленные призывники из Калужской области смогут попасть на военную службу на патрульный корабль.


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