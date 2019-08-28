Бурмистров проверил асфальт и знаки около рязанских школ

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Фото: Администрация Рязани
Во время объезда Советского района и.о. замглавы горадминистрации Владимир Бурмистров и руководители структурных подразделений посетили территории вблизи образовательных учреждений. Об этом сообщил
Территории осмотрели перед началом учебного года.
Участники объезда оценили готовность территорий и подъездных путей к школам №№1, 6, 7, 8, 14, 15, 29, 32, 36, 73, 23, 18, 10, лицею №4, гимназии №5.
Бурмистров осмотрел благоустройство территорий, дорожного полотна, наличие дорожной разметки, знаков.
Около 4 лицея он поручил убрать строительный мусор на прилегающем участке, отремонтировать часть дорожного полотна, а также поправить дорожный знак и обновить разметку.
У школы №8 Бурмистров поручил оперативно отремонтировать асфальт на проезде Щедрина, сделать искусственную неровность на улице Подгорной и нанести там разметку.
Советской префектуре он поручил проработать вопрос по разбору старых сараев напротив школы, которые находятся в аварийном состоянии и создают угрозу безопасности детей.
У школы №14 заместитель городской администрации обратил внимание на земляные работы около образовательного учреждения. Бурмистров поручил префектуре «строго следить» за сроками ремонта, который должен быть завершен до конца недели.
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